Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı! Azad Barış da listede

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Çiçekdağı ilçesinde H.K.'nın uyuşturucu temin ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda, sakız kutusu içerisinde gizlenmiş 3 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 3 içme aparatı, 13 tabanca fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.

Operasyonda H.K. ile ikamette bulunan D.C. ve M.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.C. ve M.İ. hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title