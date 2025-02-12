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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
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Kırşehir'de düzenlenen jandarma operasyonunda bir şahıs, 8 bin 330 sentetik hap ve diğer materyallerle birlikte tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında İ.K.'nin kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 8 bin 330 sentetik hap, 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan İ.K. de çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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