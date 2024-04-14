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Kırşehir'de traktör kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Boyalık köyünde Atakan Yılmaz'ın (20) kullandığı traktör, dağlık alanda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Yılmaz, yamaçtan aşağı yuvarlanan traktörün altında kaldı. Durumu gören köylüler kazayı jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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