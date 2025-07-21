Kırşehir'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Uygulaması

Kırşehir'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Uygulaması
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Kırşehir'de hasat döneminde traktör kazalarının önlenmesi amacıyla 55 traktör römorkuna reflektör takıldı. 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla düzenlenen etkinlikte sürücüler bilgilendirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hasat döneminde traktörlerin karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla 55 traktör römorkuna reflektör takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Mucur - Hacıbektaş kavşağında bulunan yaşam tünelinde traktör sürücüleriyle bir araya geldi. 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla düzenlenen etkinlikte; traktörlerin özellikle gece saatlerinde karayolunda görünür olmasının önemine dikkat çekildi. Sürücülere, römorklarda reflektör kullanımının kazaları önlemedeki rolü hakkında bilgi verildi.

Polis ekipleri ayrıca, hasat döneminde köy yollarında artan traktör trafiğine karşı dikkat edilmesi gereken trafik kuralları konusunda da sürücüleri bilgilendirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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