Kırşehir'de Traktör Kazalarını Önlemek İçin Reflektör Uygulaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hasat döneminde traktörlerin karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla 55 traktör römorkuna reflektör takıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Mucur - Hacıbektaş kavşağında bulunan yaşam tünelinde traktör sürücüleriyle bir araya geldi. 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla düzenlenen etkinlikte; traktörlerin özellikle gece saatlerinde karayolunda görünür olmasının önemine dikkat çekildi. Sürücülere, römorklarda reflektör kullanımının kazaları önlemedeki rolü hakkında bilgi verildi.

Polis ekipleri ayrıca, hasat döneminde köy yollarında artan traktör trafiğine karşı dikkat edilmesi gereken trafik kuralları konusunda da sürücüleri bilgilendirdi. - KIRŞEHİR