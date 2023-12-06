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Kırşehir'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinden gelen Ali Arslan'ın (70) kullandığı 40 AD 892 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı kavşağında Ankara istikametinden gelen H.U.'nun (60) kullandığı Almanya plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı her iki sürücü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın 1996-1998 yılları arasında Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Arslan Çiçekdağı Kırşehir Yozgat Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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