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Kırşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kırşehir'de Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Kırşehir'de kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırşehir'de kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dinekbagıi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücüyü ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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