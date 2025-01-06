Üye Girişi
Haberler
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi
İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü

Kırşehir'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 21 Yaralı

Kırşehir'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 21 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında aşırı sis nedeniyle hatalı sollama sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 3 kişinin öldüğü 6'sı ağır 21 kişinin yaralandığı trafik kazasının aşırı sise hatalı sollamadan dolayı meydana geldiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden Mustafa Harman (47) idaresindeki 40 ABF 071 plakalı servis aracı aşırı siste hatalı sollama yaparak karşı şeritten gelen Mehmet Duman (62) idaresindeki 38 NP 337 plakalı araç ile çarpıştı. Bu sırada aynı şeritte seyreden Hüsnü Çetin (46) idaresindeki 19 TR 705 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 19 TR 705 plakalı otomobilde bulunan Murat Adıyaman, işçi servisinde bulunan Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Mohammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, yaralanan 6'sı ağır 21 kişide ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Aşırı siste hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerinde 3 kişiyi kaybettik"

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de, kazada yaralananları tedavi altına alındıkları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, "Hepimize geçmiş olsun. Bugün sabah saat 08: 19 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası söz konusu. Aşırı siste hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada olay yerinde 3 kişiyi kaybettik. Kazaya tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün karışması söz konusu. Toplam 21 yaralımız var. Yaralılardan 20 tanesi burada. 6 tanesinin durumu ağır. 1 hasta hamile ama hayati tehlikesi yok. Anne de çocukta sağlıklı. Hastanede müdahaleler devam ediyor. Olay yerinde hayatını kaybedenlerden 2 tanesi ilimizde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu kişiler. 1 tanesi Türk vatandaşı. İşçileri taşıyan minibüste bulunan yolcularında tamamı ilimizde ikamet izni bulunan Irak uyruklu kişilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Yaralılardan isimleri belli oldu

Öte yandan, kazada yaralanan kişilerin de isimleri belli oldu:

"Azhar Sahtar, Marih Ahmed, Fatma Muhammed, Alabasim Alba Badri, Henan Mudir, Hanife Karatut, Sarah Bedel, Fatmiah Atallah Ali, Rara Raşide, Vahide Casım, Wassam Atallah Ali, Tağri Latif, Feyvziye Alayin, Hacer Ali Abip Raişidi, Gadisiye Ekrem, Hayam Dhaher Farhm Raşidi, Haydar Ali Muhammed, Casidiye Kerem". - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
img

Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
img

Beşiktaş'ı reddeden Sergen hakkında olay gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
Davutoğlu, İmralı heyetini kapıda karşıladı! Sözleri dikkat çekti
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü
Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Doğal gazda büyük zam devreye girdi
AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
DEM Parti'nin İmralı tehdidi AK Partili ismi küplere bindirdi
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti

Son Dakika Haberleri

Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri! Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? EgeYapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Egeyapı Avrupa Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.