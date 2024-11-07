Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Terörle Mücadelede 27 Operasyon Gerçekleştirildi

Kırşehir'de Terörle Mücadelede 27 Operasyon Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir genelinde 2024 yılı içerisinde ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine karşı düzenlenen 27 operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başarılar elde edildi.

Kırşehir genelinde ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 2024 yılı içerisinde toplam 27 başarılı operasyon düzenlendi.

Asayiş toplantısı sonrası yapılan açıklamada; operasyonlarda 8 şüphelinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş olan bir şahıs gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise yurt dışında terör kamplarında silahlı eğitim aldığı tespit edilen bir terör örgütü üyesi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Önleyici tedbirler içerisinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi ve Cacabey Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında vatandaşlara terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri hakkında eğitim verildi. 2024 yılı içerisinde düzenlenen bu bilgilendirme faaliyetlerinde toplamda 6 bin 355 kişiye ulaşan güvenlik güçleri, vatandaşların bilinçlenmesini sağladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

Türkiye'nin takip ettiği dava öncesi adliye koridorları karıştı

 Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı

Sandıktan Trump'ın çıkması İsrail basınının uykularını kaçırdı
Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşması NATO'yu harekete geçirdi

Ukrayna'da cepheden gelen görüntü NATO'yu harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur? Kemal Başar kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Başar kaç yaşında, nereli? Kemal Başar biyografisi! Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi! Kerimcan Durmaz ile Çağla Çetin dolandırma olayı ne? Çağla Çetin kim, ne iş yapıyor? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU: Bekçi alımı başladı mı? Başvuru ekranı! Murat Bakan kimdir? Halk Tv konuğu Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Murat Bakan biyografisi! POMEM BAŞVURU TARİHLERİ! 32. dönem POMEM sınavı ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları neler? ATV 7 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.