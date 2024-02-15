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Kırşehir'de terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı

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Bölücü Terör Örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-1 operasyonunda terör örgütü PKK propagandası yaptığı öğrenilen M.Y. Kırşehir'de yakalandı.

Kırşehir'de Bozdoğan-1 operasyonunda terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı.

Bölücü Terör Örgütüne yönelik yurt genelinde eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-1 operasyonunda terör örgütü PKK propagandası yaptığı öğrenilen M.Y. Kırşehir'deki ikametinde yakalandı. Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.Y.'nin terör örgütü PKK propagandası yaptığı öğrenildi.

Ekiplerce evinde arama yapılan şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir PKK Güvenlik Yakalama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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