Kırşehir'de Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 adreste tefecilik ve dolandırıcılık suçuna karışan 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonrası adli mercilere sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Kırşehir'de, polis ekipleri tarafından 9 adreste tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi odaklı 'Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, belirlenen 9 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuruna ilişkin çok sayıda senet, alacak-verecek defteri ve benzeri materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden; M.D., K.I. ve Ş.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.H., H.G., B.D. ve M.D. adlı 4 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
