Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı

Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı
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Kırşehir'de, galericilik adı altında tefecilik yapan ve yüksek fiyattan senet imzalatan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 8 aylık bir soruşturmanın ardından gerçekleştirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de; galericilik adı altında tefecilik yapan, araç bedelinin çok üzerinde vatandaşa senet imzalatan ve baskı kurarak tahsil ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 ay önce başlatılan çalışmada, 3 aydır teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takiplerin ardından 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.T., O.T., R.A., B.A., H.E., N.K., S.B., C.S. ve Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin il genelinde 'galericilik' faaliyeti adı altında tefecilik yaptıkları, organize şekilde hareket ederek fahiş fiyatlarla vadeli araç satışı gerçekleştirdikleri, araç alım-satım işlemlerinde araç bedelinin çok üzerinde senetler imzalattıkları belirlendi. Ayrıca ödeme sorunu yaşayan vatandaşlara karşı baskı, darp ve tehdit unsurları kullanarak senetleri tahsil ettikleri, araçları geri alarak gasp ettikleri ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve dijital materyale el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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