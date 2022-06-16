Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kırşehir'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Kırşehir'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin 'haksız kazanç' sağlamak için yüksek faizle para verdikleri vatandaşları mağdur ettikleri ihbarları üzerine harekete geçti. Kentte birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen R.E., C.E., F.E., Z.E. ve D.E., ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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