Kırşehir'de Tartışma Sonucu Otomobillerin Aynaları Kırıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de güvenlik kamerasına yakalanan iki kişi, yolda tartıştıktan sonra bir anda otomobillerin aynalarını kırdı.

Olay, Ahi Evran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde alkollü olan ve tartışmaya başlayan iki kişiden bir tanesi bir anda otomobillerin aynasını kırmaya başladı. Sinir krizi geçirdiği düşünülen kişinin neden otomobillerin aynasını kırdığı henüz öğrenilemezken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri ikametlerinde yakaladı. Alkollü olduklarını belirten şüpheliler hakkında işlem yapıldı. - KIRŞEHİR