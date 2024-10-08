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Kırşehir'de Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 99'u Aştı

Kırşehir'de Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 99'u Aştı
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Kırşehir'de 2024 yılı Eylül ayında suçların aydınlatılma oranı yüzde 99,23'e yükseldi. 285 aranan kişi yakalanırken, yaklaşık 658 bin TL vergi kaybının önüne geçildi.

Kırşehir'de, 2024 yılında meydana gelen suçların aydınlatılma oranı yüzde 99'a ulaştı.

Kırşehir Valiliği'nde düzenlenen asayiş ve değerlendirme toplantısı verilerine göre; şehir genelinde 2024 yılı Eylül ayında 285 aranan kişi yakalandı. 2024 yılı Eylül ayında olayların aydınlatılma oranı ise yüzde 99,23'e yükseldi. Kırşehir'de, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu içerisinde Eylül ayında yapılan toplam yakalamalar ile yaklaşık 658 bin TL vergi kaybının önüne geçildi.

SİBERAY projesiyle de Eylül ayı içerisinde maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi amacıyla 8 etkinlik düzenlenerek 2 bin 376 kişiye afiş dağıtılıp bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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