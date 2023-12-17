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Kırşehir'de SRC sınavında sahte kimlik kullanan 21 kişi yakalandı

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Kırşehir'de yapılan SRC sınavlarında sahte kimlik düzenleyerek başkasının adına sınava girmek isteyen 21 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir'de yapılan SRC sınavlarında sahte kimlik düzenleyerek başkasının adına sınava girmek isteyen 21 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda düzenlenen SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'nda sahte kimlik düzenleme suretiyle başkaları adına sınava giren, haksız rekabete yol açarak menfaat sağlamaya aracılık eden 'joker' olarak tabir edilen toplan 21 şüpheli, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada yakalandı.

'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hakkındaki Kanuna Muhalefet', 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçlarından 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Kırşehir Haberler

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