Kırşehir'de sokak satıcılarına operasyon

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, il merkezinde 'Uyarıcı madde imal ve ticareti' yapmak suçundan 5 kişiyi teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalarda 26,71 gram metanfetamin, 15,42 gram sentetik kaannabinoid, 0,37 gram toz esrar ele geçirildi. İkametlerinde yapılan aramalarda uyarıcı maddelerle birlikte farklı dijital dokümanlara da el koyan polis, M.C., A.K., T.S., M.K., G.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.C., A.K., ve T.S. tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi.

M.K. ve G.T. ise adli kontrol şartları hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa