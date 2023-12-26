Kırşehir'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı bağlı Karova köyünde meydana gelen olayda; işten evine dönen M.A.; eşi Ş.A (55) ve annesi M.A'yı (75) hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ş.A'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A. ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR