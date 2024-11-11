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Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Gözaltı
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Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan kavga sonrası bir kişinin hayatını kaybettiği olayın 4 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kavga sonucunda M.İ.'yi öldüren ve R.Ö.'yü ağır yaralayan U.K., M.K., İ.Y. ve H.O. isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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