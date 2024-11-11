Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelileri yakalayarak tabancayı ele geçirdi.

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kılıçözü Sanayi Sitesi yanı eski terminal alanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, burada karşılaşınca tartışma çıktı. Alkollü oldukları belirtilen şahıslar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancaların kullanıldığı kavgada, M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.İ., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. R.Ö.'nün ise hayati tehlikesi devam ederken yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay sonrası polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi ve şüpheliler yakalandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı

Trump göreve başlamadan Bıden'a talimatı iletti

 Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Eda elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Semih elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Kaan elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nigar elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar nedir? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.