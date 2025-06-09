Kırşehir'de Silahla Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Silahla Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'de silahla başına ateş ederek ağır yaralanan E.E., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de silahla başına ateş ederek ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz hafta Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde döşeme ve mermer işleri yaptığı öğrenilen E.E., iddiaya göre silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.E., burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 6 gündür yaşam mücadelesi veren E.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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