Kırşehir'de Silahla Yaralama Olayına Karışan 2 Şüpheli Tutuklandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de meydana gelen silahla yaralama olayına karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Lise Caddesi'nde yaşanan silahla yaralama olayıyla ilgili olarak Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik takibin ardından olaya karıştıkları tespit edilen B.K., D.K. ve T.K. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.K. ve T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR