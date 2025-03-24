Kırşehir'de Şiddetli Rüzgar, Besicinin Mandırasının Çatısını Uçurdu

Kırşehir'in İnanç köyünde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın mandırasının çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Besici, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir merkeze bağlı İnanç köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtına birçok yapıya zarar verdi. Hayvancılıkla uğraşan Yaşar Ünsal adlı vatandaşın mandırasının çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek uçtu. Yaşanan çatı uçması sonrası video çeken Ünsal, 2 milyon lira civarında zararının olduğunu söyledi. Ancak köyde yapılan inceleme sonrasında hayvanların zarar görmediği tespit edildi.

Rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaştığı tahmin ediliyor. - KIRŞEHİR