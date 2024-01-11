Kırşehir'de Sibergöz-12 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de "Sibergöz-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.D. ve N.M.İ. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR