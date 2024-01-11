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Kırşehir'de Sibergöz-12 Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Kırşehir'de gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İddialara göre, zanlılar bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaktaydı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de "Sibergöz-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

E.D. ve N.M.İ. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Yalova Dolandırıcılık Güvenlik Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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