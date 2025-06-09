Kırşehir'de Saka Kuşu Avcılarına Operasyon

Kırşehir'de, Saka kuşu avcılığı yapan ve avladığı kuşları satan kişiler emniyetçe yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, koruma altında bulunan ve satılması-yakalanması yasak olan çok sayıda saka kuşunu yakalayıp satan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan operasyonda, doğadan usulsüz şekilde yakalanmış ve kafeslere hapsedilmiş çok sayıda saka kuşu ele geçirildi. Ekiplerce muhafaza altına alınan kuşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğaya salındı.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - KIRŞEHİR