Kırşehir'de Saka Kuşu Avcılarına Operasyon

Kırşehir'de Saka Kuşu Avcılarına Operasyon
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Kırşehir'de emniyet ekipleri, koruma altında olan saka kuşlarını avlayıp satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda yasa dışı kuş ele geçirilirken, kuşlar sağlık kontrolleri sonrası doğaya salındı.

Kırşehir'de, Saka kuşu avcılığı yapan ve avladığı kuşları satan kişiler emniyetçe yakalandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, koruma altında bulunan ve satılması-yakalanması yasak olan çok sayıda saka kuşunu yakalayıp satan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan operasyonda, doğadan usulsüz şekilde yakalanmış ve kafeslere hapsedilmiş çok sayıda saka kuşu ele geçirildi. Ekiplerce muhafaza altına alınan kuşlar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından tekrar doğaya salındı.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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