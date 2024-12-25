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Kırşehir'de Sahte Alkol Operasyonu: 149 Litre Ele Geçirildi

Kırşehir'de Sahte Alkol Operasyonu: 149 Litre Ele Geçirildi
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan yeni yıl öncesi düzenlediği operasyonda 149 litre sahte alkol ele geçirdi. Operasyon, merdiven altı imalathanelerle bağlantılı şahıslara yönelik gerçekleştirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda 149 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, ekipler merdiven altı imalathanelerde sahte alkol üreterek piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda, Ö.K., B.T. ve B.Ş. isimli şahıslara ait adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 86 şişe ve bidonda bulunan 149 litre sahte alkol ele geçirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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