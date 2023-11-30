Kırşehir'de ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kırşehir'de kendini yaralayan bir kişinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de, kazara kendini yaralayan kişinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri; şehir merkezinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayına ilişkin inceleme başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda iddiaya göre kendini kazara yaralayan A.Ç.,'nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız 7,65 tabanca, 8 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatı başkasına ait olan 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR