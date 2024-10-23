Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

Kırşehir polisi tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden temin ettiği ruhsatsız silahları kentte piyasaya sürmeye çalışan M.G.'yi takibe aldı. Şahsın adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör ve 152 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmata el konulurken, şüpheli M.G. emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR