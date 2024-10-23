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Kırşehir'de Plastik Atıklara Müdahale

Kırşehir'de Plastik Atıklara Müdahale
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Kırşehir'de HAYDİ ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde insan sağlığını tehdit eden plastik atıkları temizleyerek çevre bilincini artırmayı amaçladı.

Kırşehir'de insan sağlığını tehdit eden plastik atıklara Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri müdahale etti.

İhbar üzerine Şehirde yer alan Güneykent Mahallesine giden ekipler, Engelsiz Yaşam Merkezi yanında yer alan ve çevre kirliliği oluşturan atıl alana müdahale etti. Doğa ve insan sağlığına zarar veren plastik atıklar ve çevre kirliliğine neden olan çöplerin alınmasını sağlayan ekipler, çevre ve doğanın korunması adına bölgede bulunan vatandaşları da bilgilendirdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin doğanın korunması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi çalışmaları sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Plastik

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