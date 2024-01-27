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Kırşehir'de PKK/KCK propagandası yapan şahıs serbest bırakıldı

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Kırşehir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, mahkemece serbest bırakıldı.

Kırşehir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, mahkemece serbest bırakıldı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan S.A.'yı yakaladı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan S.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

S.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir PKK Mahkeme Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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