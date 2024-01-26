Kırşehir'de PKK/KCK propagandası yapan kişi gözaltına alındı
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edildi.
Kırşehir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan S.A.'yı yakaladı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan S.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR