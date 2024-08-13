Kırşehir'de, park halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre Güldiken mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Çalışır'a ait otomobil garajda dururken bir anda alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrasında yangın söndürülürken otomobil ise küle döndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR