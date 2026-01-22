Haberler

El frenini çekilmeyen araç hareket etti, başka bir sürücü koşarak el frenini çekti

Kırşehir'de alışverişe giden bir sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, başka bir sürücünün müdahalesiyle durduruldu. Olay anı bir otomobil kamerasına yansıdı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de el frenini çekmeyi unutan sürücünün park ettiği otomobil, sürücüsünün alışveriş yapmak için araçtan ayrılmasının ardından hareket etti. Olayda muhtemel bir kaza, başka bir sürücünün müdahalesiyle önlendi.

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilin hareket ettiğini fark eden başka bir sürücü, koşarak araca bindi ve el frenini çekerek otomobili durdurdu. Yaşanan anlar seyir halinde olan bir sürücünün otomobil kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolda ilerlediği ve bir kişinin koşarak araca müdahale ettiği anlar yer aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmedi. - KIRŞEHİR

