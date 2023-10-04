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Kırşehir'de Otomobillerden Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırşehir'de otomobillerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler de ele geçirildi.