Kırşehir'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kayseri istikametine gitmekte olan S.Ö. idaresindeki 66 ACG 240 plakalı otomobil, Özbağ Beldesinde karşıdan karşıya geçmekte olan Nazlı A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Nazlı A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de yolda inceleme yaptı. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR