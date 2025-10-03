Haberler

Kırşehir'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti


Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazlı A., bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Kayseri istikametine gitmekte olan S.Ö. idaresindeki 66 ACG 240 plakalı otomobil, Özbağ Beldesinde karşıdan karşıya geçmekte olan Nazlı A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Nazlı A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de yolda inceleme yaptı. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
