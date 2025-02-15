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Kırşehir'de Otomobil Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

Kırşehir'de Otomobil Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5'e Yükseldi
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Kırşehir'de işçi servisi ile 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Irak uyruklu Favziyeh Alviye 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi ülkesine gönderilecek.

Kırşehir'de işçi servisi ile 2 otomobilin karıştığı ve 4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Favziyeh Alviye 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karakurt yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tedavi gören ve 41 gündür Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam savaşı veren Irak uyruklu Favziyeh Alviye, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alviye'nin cenazesinin ülkesinde defnedileceği öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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