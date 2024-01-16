Kırşehir'de Otomobil Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre M.İ.'nin (27) kullandığı 40 BB 794 plakalı otomobil, Kırşehir-Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü M.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından M.İ.'nin cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR