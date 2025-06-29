Kırşehir'de Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi

Kırşehir'de Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 4 bin 441 öğrenciye terörle mücadele ve toplumsal farkındalık konularında bilgilendirme yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde 4 bin 441 öğrenciye terörle mücadele ve toplumsal farkındalık konularında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi çerçevesinde bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerinin; polis-halk iletişimini güçlendirmek, teröre karşı ortak tavır sergilenmesini sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla öğrencilere çeşitli konularda bilgi verdiği kaydedildi. Ekipler tarafından terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, radikalleşmenin ve şiddete varan aşırılıkların önlenmesi konularında öğrenciler bilgilendirildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında; merkez ve ilçelerdeki 27 lisede 3 bin 241 öğrenciye, Ahi Evran Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda ise bin 200 öğrenciye yönelik çeşitli konferans ve toplantılar düzenlendi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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