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Kırşehir'de Öğrenci Yurtları Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Kırşehir'de Öğrenci Yurtları Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı
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Kırşehir polisi, Ahi Evran Üniversitesi yurtlar bölgesinde üniversitelerin açılmasıyla birlikte güvenlik denetimlerini sıkılaştırdı. GBT sorgulamaları yapılarak, güvenli bir yaşam alanı sağlama amacı güdülüyor.

Kırşehir polisi, Ahi Evran Üniversitesi yurtlar bölgesinde üniversitelerin açılmasıyla birlikte denetimlerini sıkılaştırıldı.

Artan güvenlik tedbirleri içerisinde, ekipler yoğun olarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin, özellikle öğrenci yurtlarının çevresinde güvenliği sağlamak ve muhtemel suç olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik kontroller yaparken, yurtlara giriş çıkış yapan bireylerin kimlik bilgilerini detaylı şekilde inceliyor.

Yapılan GBT sorgulamaları ile aranan şahıslar tespit edilirken, suç unsuru taşıyan malzemelere de el konuluyor. Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgede denetimlerin devam edeceği ve güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi. Yetkililer, denetimlerin amacının öğrencilere güvenli bir yaşam alanı sağlamak olduğunu ifade ederek, vatandaşların ve öğrencilerin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlere asayiş ekipleriyle birlikte trafik şube ekipleri, güvenlik şube ve terör şube ekipleri de destek veriyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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