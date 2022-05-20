Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi - Haberler

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Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıt Meydanda halka tanıtıcı broşürler dağıtarak çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıt Meydanda halka tanıtıcı broşürler dağıtarak çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Ekipler 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi dahilinde yapılan etkinlikte vatandaşa; uyuşturucu bağımlılığı, önleme yolları, madde bağımlılığına neden olan etmenler gibi konularında sözlü ve yazılı bilgilendirme yaptı. Kırşehirlilerle sohbet eden ekipler, çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaparak tanıtıcı broşür verdi. Anıt Meydan boyunca yapılan uygulamada KADES uygulaması hakkında da bilgiler veren ekipler, vatandaşa uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattı.

Öte yandan Kırşehir'de uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yakalanmasında ilgi odağı haline gelen polis köpeği 'Çine' de vatandaşın ilgisi ile karşılaştı. Polisler, çocukların narkotik köpeği ile oynamasına yardımcı oldu. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırşehir, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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