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Kırşehir'de Narko Timler Parklarda Şok Uygulama Yaptı

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri tarafından şehir merkezinde yer alan parklarda yapılan uygulamalar sonucunda 46 araç ve 123 kişi sorgulandı. 123 sürücüye toplamda 41 bin 250 lira ceza uygulandı. Denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran bir kişi yakalandı.

Kırşehir'de Narko Timler tarafından parklarda şok uygulama yapıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narko Tim ekipleri tarafından şehir merkezinde yer alan parklarda yapılan uygulamalar da 46 araç ve 123 kişi sorgulanırken, 123 sürücüye 41 bin 250 lira ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde; H.U., isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 6 adet sentetik hap çıkarken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan aranan Ö.Ç., isimli bir kişi de yakalandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Ceza

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