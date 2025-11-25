Haberler

Kırşehir'de Motosiklet Sürücüsüne 61 Bin Lira Ceza

Kırşehir'de Motosiklet Sürücüsüne 61 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Kırşehir'de dur ihtarına uymayan ve çeşitli trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne toplamda 61 bin 215 lira para cezası kesildi. Sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kırşehir'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne toplam 61 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'dur' ihtarına uymayan ve trafikte kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü takibe aldı. Yapılan takip sonucu sürücü E.A. yakalandı. E.A'ya sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilsiz araçla trafiğe çıkmak, kırmızı ışık ihlali, trafik ekiplerinin uyarılarına uymamak, aşırı hız yapmak ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit ihlali başta olmak üzere 7 farklı maddeden 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, sürücü E.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

