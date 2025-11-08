Haberler

Kırşehir'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kırşehir'de bir otomobille çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.Y., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de otomobille çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki B.Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Y., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
