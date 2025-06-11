Kırşehir'de Mayıs Ayı Asayiş Raporu Açıklandı: DEAŞ Operasyonları ve Suç Artışı

Kırşehir'de Mayıs Ayı Asayiş Raporu Açıklandı: DEAŞ Operasyonları ve Suç Artışı
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan mayıs ayı asayiş raporunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla birlikte kişilere karşı işlenen suçlarda artış yaşandığı bildirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların yer aldığı Mayıs ayı asayiş raporu açıklandı. Raporda, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklanan verilere göre, Mayıs ayı boyunca Kırşehir genelinde herhangi bir terör eylemi gerçekleşmedi. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Raporda ayrıca kişilere karşı işlenen suçlarda geçtiğimiz yıla oranla artış yaşandığı belirtildi. 2025 yılı Mayıs ayı içerisinde emniyet bölgesinde 281, jandarma bölgesinde ise 81 olayın meydana geldiği kaydedildi. Kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suç türlerinde artış olduğu vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına asayiş çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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