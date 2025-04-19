Kırşehir'de Mart Ayı Asayiş Raporu: Terör Propagandasına Erişim Engeli

Kırşehir'de Mart ayı Asayiş Değerlendirme Raporu açıklandı. Açıklanan rapora göre sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 14 sosyal medya kullanıcısına erişim engeli getirildi.

Açıklanan rapora göre şehirde; güvenlik güçlerince terör ve suç örgütleri propagandası yaptığı belirlenen 14 sosyal medya kullanıcısına erişim engeli getirildi. Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde silahlı kuvvetlerce yürütülen çalışmalarda; 21 dolandırıcılık olayı engellenerek 2 milyon TL'lik zararın önünde geçildiği bildirildi.

Duyarlı davranışıyla dolandırılmaya çalışılan vatandaşları kurtaran 5 özel güvenlik görevlisine ise teşekkür belgesi verildi. Önleyici çalışmalar içerisinde 2024 yılının ilk üç ayında şehirde 104 dolandırıcılık olayı yaşanırken 2025 yılının ilk üç ayında bu rakam 52'ye indi. Öte yandan uyarıcı ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi çalışmalarında ise 8 operasyon yapılarak 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR