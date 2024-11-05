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Kırşehir'de Koruma Altındaki Angut Kuşlarına Operasyon

Kırşehir'de Koruma Altındaki Angut Kuşlarına Operasyon
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Kırşehir'de koruma altında bulunan angut cinsi kuşları besleyen bir şahıs, polis operasyonu sonucu gözaltına alındı. Evinin bulunduğu adreste yapılan operasyonda 5 kuşa el konuldu.

Kırşehir'de koruma altında olan angut cinsi kuş besleyen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 5 kuşa el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri; kentte yaşayan Ö.Ç.'nin koruma altında bulunan kuşları beslediğini ve satışını yaptığını belirledi. Evin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde bulunan 5 angut cinsi kuşa da el konuldu.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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