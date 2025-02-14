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Kırşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Uçtu

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Kırşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil müstakil bir evin bahçesine uçtu. Yaralı sürücü gözyaşları içinde yardım istedi ve hastaneye kaldırıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobil müstakil bir evin bahçesine uçtu. Ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan sürücü, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ne olur polisi aramayın" diyerek gözyaşı döktü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Fırat Ö. idaresindeki 06 POP 814 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak müstakil bir evin bahçesine uçtu. Sürücü, ters dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücünün aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" diyerek ağladığı anlar kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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