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Kırşehir'de Kış Lastiği Kullanımı Zorunlu

Kırşehir'de Kış Lastiği Kullanımı Zorunlu
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, ticari ve toplu taşıma araçlarında kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu duyurdu. 01 Aralık 2024 ile 01 Nisan 2025 tarihleri arasında bu araçların kış lastiği bulundurması gerektiği belirtildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü; ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile toplu taşıma araçlarında kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu duyurdu.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, 01 Aralık 2024 ile 01 Nisan 2025 tarihleri arasında Kırşehir sınırları içinde faaliyet gösteren ticari araçlar ve toplu taşıma araçlarında kış lastiği bulundurulması ve kullanılması gerektiği belirtildi. Kış şartlarına uygun lastik kullanımının trafik kazalarını azaltma ve yol güvenliğini sağlama açısından önem taşıdığının belirtildiği açıklamayla sürücülerin kurallara titizlikle uymaları istenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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