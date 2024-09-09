Kırşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı
Kırşehir'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firar ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattığı B.A. ve H.A.B.'yi adreslerinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kırşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, cezaevinden firar ettiği bilgisine ulaştığı 2 hükümlüyü yakalamak çalışma başlattı. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.B.'nin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şahıslar; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR