Kırşehir'de Kayıp Şahıs Cesedi Bulundu

Kırşehir'de, bir apartmandan gelen kötü koku ihbarından kayıp şahıs cesedi çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Medrese Mahallesi'nde kötü bir koku yayılmaya başlayınca ortaya çıktı. Çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda bir evde erkek cesedi buldu. Cesedin, pazar gününden beri kayıp olan Zekeriya Tekin'e ait olduğu belirlendi.

Tekin'in kaybolduğu günün ardından, çevredeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri incelenerek detaylı araştırma başlatıldı. Polis, olayın sebebini ve olası şüphelileri belirlemek için soruşturma yürütüyor. - KIRŞEHİR