6 gündür kayıp olan Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor

KIRŞEHİR Kırşehir'de 6 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın bulunması için merkeze bağlı Kortulu Köyü civarında çalışmalar devam ediyor. Daha önce arama yapılan bölgeler, kadavra köpeği ile yeniden taranıyor.

Jandarma su altı arama kurtarma ile polis ekiplerinin Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü yönündeki arama çalışmaları da sürüyor.